İdlib mutabakatının ardından bir ilk: Bölgeye hava saldırısı düzenlendi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'de tampon bölgeye hava saldırısı yapıldığını açıkladı. İdlib mutabakatından beri bölgeye hava saldırısı yapılmıyordu.

Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatıyla silahsızlandırılmış bir tampon bölgesi oluşturulması, El Kaide bağlantılı grupların bölgeden çıkartılması kararlaştırılmıştı.

Buna karşın cihatçıların bölgeden çekilmesi sağlanamadı. Belirtilen sürenin geçmesinin ardından Rusya sürecin beklenenden daha zorlu geçtiğini duyurmuştu.

MUTABAKATTAN BERİ İLK HAVA SALDIRISI

Mutabakatta belirtilen koşulların sağlanmaması üzerine Suriye ordusunun bölgeye operasyon yapma ihtimali yeniden doğdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, tampon bölgeye hava saldırısı yapıldığını açıkladı. Hava saldırısı mutabakatın başından beri bir ilk oldu.

CİHATÇILAR TAMPON BÖLGEDEN SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİYOR

İdlib'de bulunan El Kaide bağlantılı gruplar ve diğer cihatçı örgütler, Suriye ordusuna ve sivillere karşı saldırılar gerçekleştiriliyor.

Ağır silahların da kullanıldığı saldırılara Suriye ordusu da zaman zaman havan atışlarıyla karşılık veriyor.