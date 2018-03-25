İdlib, Hama ve Halep'te cihatçılar arası çatışmalar sürüyor

Tahrir Suriye Cephesi ile Hey'et Tahrir'uş Şam arasındaki çatışmalar, Suriye'nin pek çok yerinde sürüyor.

Suriye'nin İdlib, Hama ve Halep bölgelerinde cihatçılar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Al Masdar'ın haberine göre Tahrir Suriye Cephesi'ne bağlı gruplar, El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'a yönelik saldırılar gerçekleştirirken, HTŞ'nin pek çok yerden çekilmekte olduğu kaydediliyor. Çatışmaların sürdüğü Kirbet Nakus ve El-Mansure kasabaları yakınlarında Suriye ordusuna bağlı güçler de bulunuyor. HTŞ ve Tahrir Suriye, uzun süredir İdlib'in kontrolü için savaşıyor. İki gruba bağlı yüzlerce kişinin iç çatışmalarda öldüğü biliniyor.