İddia: ABD - Meksika göçmen anlaşması aylar önce yapıldı

New York Times gazetesi, ABD ile Meksika arasında cuma günü varılan 'yasa dışı göçmenleri engelleme' anlaşmasının aslında aylar önce yapıldığını ileri sürdü.

NYT, ABD ve Meksika arasında geçtiğimiz cuma günü varılan görüş birliğiyle ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen anlaşmanın aslında geçtiğimiz mart ayında sağlandığını iddia etti.

İlgili haberde NYT, mart ayında Miami'de yapılan gizli görüşmelerde ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Meksikalı mevkidaşı Olga Sanchez'nin birçok konuda mutabakata vardığını belirtti.

ABD-Meksika sınırının güvenliği konusunda cuma günü açıklanan anlaşmadaki maddelerin çoğunun Miami'deki gizli görüşmelerde ele alındığını belirten NYT, anlaşmadan haftalar önce de yasa dışı göçmenlerin caydırılması konusunda Meksika'nın ABD'ye güçlü taahhütlerde bulunduğunu iddia etti.