IBM'in yapay zekası insanları tedavi edemiyor

IBM’in geliştirdiği ‘Watson’ isimli yapay zeka programının sağlık alanında büyük değişiklikler yaratacağı beklenirken, denemeleri tamamlanan programın ciddi kısıtları olduğu ortaya çıktı.

IBM’in tasarladığı Watson yapay zeka programının tıbbi alandaki denemeleri tamamlanırken, yapay zeka programlarının tıp alanında hayati kısıtları olduğu aktarıldı.

Spiegel’in hazırladığı habere göre, 90 bilgisayar serverlı program, Giessen ve Marburg’daki üniversite hastanesinde gerçekleştirilen testlerde oldukça düşük performans sergiledi.

IBM’İN ‘BLÖFÜ’

Göğüs ağrısından yakınan hastalara kalp krizi teşhisi ihtimali bile koymadığı belirtilen yapay zeka ile edinilen deneyimlerin tıp dünyasında geniş tartışmalara yol açtığı öğrenildi. Bazı otoriteler ise Watson’ın, yapay zeka sektörüne katkı yapmaktan ziyade IBM’in market için hazırladığı bir ‘blöf’ olabileceği görüşünde.

Programı test eden otoriteler, hazırlanan programın tıpçılara danışılmadan yaratıldığını ve bu programa güvenmenin kumar olacağını söyledi.

YAPAY ZEKA HAZIR DEĞİL

Phenomizer ve Isabel Healthcare Platform gibi başka uygulamalar da tıp alanında kullanılmakta, ancak bu programların da yeterli tıbbi desteği sağlamaktan yoksun olduğu yaygın bir görüş durumunda.

KANSERİ TEDAVİ EDEMİYOR

Gen çözümlemesini daha az maliyetli ve efektif yapabileceği inanılan yapay zekanın kanser konusunda çözüme ulaşabileceği yaygın bir beklenti, ancak yapay zeka programları bu beklentileri karşılayamıyor.

IBM’in en büyük iddiası olan kanserin tedavisi ise başlıca başarısızlıklarından. Sıradan ders kitabı teşhislerini bile yapamayan programın kanserin tedavisine katkıda bulunabileceği söz konusu değil.

PROJELERİN İPTALİ SÖZ KONUSU

Alman Kanser Araştırma Merkezi’nin Watson projesinin anlaşmasını yenilemeyeceği belirtildi.

IBM ‘BAŞARI’ KONUSUNDA ISRARCI

Tüm başarısızlıklara rağmen, IBM yetkilileri 150 yıl öncesiyle karşılaştırarak dünya çapında “Kanser için Watson” programının 230’dan fazla hastanede kullanıldığını belirtiyorlar. Bu iddianın arkasında şirketin sağlık endüstrisine yapması planlanan milyarlarca dolar olduğunun altı çizildi.