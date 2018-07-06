IBM ile Avustralya arasında 1 milyar dolarlık blok zincir anlaşması

Avustralya hükümetiyle IBM arasında blok zincir teknolojisi geliştirmek için 1 milyar dolarlık anlaşma yapıldı.

IBM ile Avustralya hükümeti arasında 1 milyar dolarlık blok zincir anlaşması yapıldı. Beş yıl vadeli anlaşmayla Avustralya ve IBM ortak blok zincir, kuantum bilgisayar ve yapay zeka teknolojisi geliştirecek.

CCN'in haberine göre Avustralya hükümeti 2025 yılına kadar dijital teknolojilere en çok yatırım yapan üç hükümetten biri olmak istiyor.

IBM açıklamasında Avustralya hükümetiyle 40 yıldır birlikte çalışıldığı söyleniyor.

IBM'in blok zincir alanında en büyük yatırımları yapan şirket olduğu bildiriliyor.

IBM destekli blok zincir platformlarıyla Avrupalı mali kurumlar arasında takas yapılıyor. Bu platformlar Deutsche Bank ve HSBC tarafından da kullanılıyor.