İbadi: Irak’ın IŞİD sonrası en büyük sorunu güvenlik ve istihbarat olacak

Irak Başbakanı Haydar İbadi, dün düzenlenen Ulusal Güvenlik Kongresi’nde yaptığı açıklamada, Irak’ta IŞİD'e karşı zafer kazanılmasının ardından karşılarına çıkacak sorunların güvenlik ve istihbarat sorunları olacağını söyleyerek, bu aşamada gerekli teknolojilerin kullanılıp geliştirilerek düşmana karşı üstün olunması gerektiğini ifade etti.
Irak’ın ''teröre karşı savaştan birlik olarak zaferle çıktığını ve bu zaferde Ulusal Güvenlik Birimleri’nin büyük rol oynayarak büyük bedeller ödediğini'' belirten İbadi, “Kazandığımız zaferi bir anlık gaflete kurban etmemeliyiz. Düşmanın sapkın bir ideolojisi var. Bu ideolojiye karşı sürekli olarak tetikte olmalıyız” ifadelerini kullandı.
İbadi, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Irak’ın birçok görevi var. Bunlardan biri terörden arındırılan bölgelerin güvenlik ve istikrarının sağlanmasıdır. Bunun için de güvenlik ve istihbarat birimlerine ihtiyacımız var. Karşımıza çıkan engelleri iyi tahlil ederek bu engelleri aşmak için çalışılmış planları uygulamalıyız. Güvenlik birimlerinin yeni vizyonu halkın güvenini kazanmak üzerine kurulmalıdır. Halk, güvenlik birimlerinin başarısı noktasında turnusol kağıdı olacaktır. Halkın güveni güvenlik güçlerimize kuvvet verecektir. Yolsuzluklara karşı sürekli tetikte olarak mücadele etmeliyiz. Çünkü yolsuzluklar, IŞİD'in ülkeye girişinde en büyük etken oldu. Irak, IŞİD'e karşı askeri zafer kazandığı gibi önümüzdeki dönemde güvenlik ve istihbarat alanında da zafer kazanacaktır.