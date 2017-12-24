İbadi: Irak’ın IŞİD sonrası en büyük sorunu güvenlik ve istihbarat olacak

Irak Başbakanı Haydar İbadi, dün yaptığı açıklamada, Irak’ın IŞİD sonrası en büyük sorunlarının güvenlik ve istihbarat olacağını dile getirdi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, dün düzenlenen Ulusal Güvenlik Kongresi’nde yaptığı açıklamada, Irak’ta IŞİD'e karşı zafer kazanılmasının ardından karşılarına çıkacak sorunların güvenlik ve istihbarat sorunları olacağını söyleyerek, bu aşamada gerekli teknolojilerin kullanılıp geliştirilerek düşmana karşı üstün olunması gerektiğini ifade etti.

Irak’ın ''teröre karşı savaştan birlik olarak zaferle çıktığını ve bu zaferde Ulusal Güvenlik Birimleri’nin büyük rol oynayarak büyük bedeller ödediğini'' belirten İbadi, “Kazandığımız zaferi bir anlık gaflete kurban etmemeliyiz. Düşmanın sapkın bir ideolojisi var. Bu ideolojiye karşı sürekli olarak tetikte olmalıyız” ifadelerini kullandı.

İbadi, açıklamasını şöyle sürdürdü: