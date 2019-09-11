Hz. İsa'nın 'oruç tutma' rekorunu kırmaya çalışan papaz öldü

Hz. İsa'nın '40 gün, 40 gece oruç tutma rekorunu' kırmaya çalışan Güney Afrikalı papaz Alfred Ndlovu, yetersiz beslenme nedeniyle öldü.

Hz. İsa'nın '40 gün, 40 gece oruç tutma rekorunu' kırmaya çalışan Güney Afrikalı papaz Alfred Ndlovu, yetersiz beslenme nedeniyle öldü.

Buzz South Africa'da yer alan habere göre, Hz. İsa'nın 'oruç rekorunu kırmak' amacıyla evden ayrılan 44 yaşındaki Ndlovu, 30 gün sonra ıssız bir yerde ölü bulundu.

Ndlovu'nun ölümünün ardından konuşan akrabalarından biri, "Çok dini bütün biriydi. Bu şekilde ölmesi üzücü. Bir ay sonra ölümüne dair üzücü haberini aldık. Papaz, yaşını bile göstermeyen sağlıklı ve dini biriydi" dedi.