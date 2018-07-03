Husiler'den Suudi askeri üssüne füze saldırısı

Husi güçleri, Suudi Arabistan'da bulunan Kral Faysal askeri üssüne Bedir-1 füzesiyle saldırı gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan'ın güneyindeki üsse yapılan saldırıda, hedeflerin vurulup vurulmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Söz konusu askeri üs Yemen sınırı yakınlarındaki Hamis Meşit bölgesinde bulunuyor.
Füze saldırısının Suudi Arabistan'ın Yemen'in Sa'ada bölgesinde bir düğünü vurması üzerine yapıldığı bildiriliyor.
Suudi koalisyonunun düğüne saldırısında en az 8 sivil yaşamını yitirmişti. Suudi Arabistan, 2015 Mart ayından beri Yemen'e karşı askeri müdahalede bulunuyor.