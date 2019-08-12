Husilerden Suudi Arabistan hava üssüne saldırı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, hava üssündeki radar sistemi ve askeri noktalara Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 48 saatte 36 hava saldırısı düzenlediğine işaret eden Seri, söz konusu operasyonun, Yemen halkını hedef alan saldırılar ve devam eden ablukaya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.