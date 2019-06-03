Husiler Yemen'in güneyindeki Suudi üslerini vurdu

Yemen'in güneyindeki Suudi üsleri, Husiler tarafından vuruldu. Üslere Bedir füzeleriyle saldırıldığı açıklandı.
soL - Dış Haberler
Pazartesi, 03 Haziran 2019 08:27

Husi güçleri, Yemen'in güneyindeki Suudi koalisyonuna ait askeri üsleri vurdu.

Husilerin medya kanalına göre üslere Bedir-F balistik füzeleriyle saldırı gerçekleştirildi.

NECRAN'DAKİ NOKTALAR DA VURULMUŞTU

Saldırılan üsler arasında Suudilerin el-Hadabe kampı bulunuyor. Saldırı öncesinde Necran'daki Suudi noktaları Husi füzelerince hedef alınmıştı.

Husilerin, Suudi yanlısı güçlerin Aden kentindeki Ras Abbas kampını da vurduğu bildirilirken, verilen zarara ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi koalisyonu Mart 2015'ten beri Yemen'i işgal ediyor.