Husiler Yemen'in güneyindeki Suudi üslerini vurdu

Husi güçleri, Yemen'in güneyindeki Suudi koalisyonuna ait askeri üsleri vurdu.
Husilerin medya kanalına göre üslere Bedir-F balistik füzeleriyle saldırı gerçekleştirildi.
NECRAN'DAKİ NOKTALAR DA VURULMUŞTU
Saldırılan üsler arasında Suudilerin el-Hadabe kampı bulunuyor. Saldırı öncesinde Necran'daki Suudi noktaları Husi füzelerince hedef alınmıştı.
Husilerin, Suudi yanlısı güçlerin Aden kentindeki Ras Abbas kampını da vurduğu bildirilirken, verilen zarara ilişkin açıklama yapılmadı.
Suudi koalisyonu Mart 2015'ten beri Yemen'i işgal ediyor.