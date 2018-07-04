Husiler Suudi güçlerini Sana'da geri çekilmeye zorladı

Husiler, Sana'nın Nihm bölgesinde bulunan Suudi güçlerine ağır kayıp verdirerek, Suudileri geri çekilmeye zorladı.

Suudi güçleri Yemen'in kuzeyinde dün yeni bir saldırı başlatarak Sana'nın doğusundaki Nihm bölgesinin tamamını ele geçirmişti.

Suudi destekli güçlerin ilerleyişinin ardından Sana merkezinde yeniden toparlanan Husi güçleri, karşı saldırı gerçekleştirerek kaybettikleri bölgelerin tamamını geri aldı.

Çok sayıda kayıp veren Suudi güçleri, Tel Cafer ve Telat es-Sevamid bölgelerinde yaşanan yenilgilerin ardından er-Rebah bölgesine çekildi.

Husilerin Suudilerin geri çekilmesinin ardından bölgede tam kontrol sağladığı belirtiliyor.

Nihm bölgesi Yemen'in en çatışmalı bölgelerinden biri. Suudiler bölgeyi ele geçirmek için uzun süredir çeşitli saldırılar gerçekleştiriyor. Suudiler, Nihm bölgesini alarak Sana'yı ve Marib ilini ele geçirmeyi planlıyor.