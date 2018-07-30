Husiler Suudi Arabistan'ın güneyinde operasyonlarını yoğunlaştırdı

Husi güçleri geçtiğimiz haftasonu Suudi Arabistan'ın güneyinde peş peşe saldırılar gerçekleştirdi.
Cizan bölgesinde bulunan Alib Geçişi yakınlarında Suudi askeri mevkilerine saldıran Husiler, stratejik El-Dukhan Dağı'nda da ilerleme kaydetti.
Husi güçleri, Necran'da ve eş-Şebeke bölgelerinde Suudi ordusuyla çatışmaya girdi.
Saldırıların Suudi koalisyonunun Hudeyde limanını alma çabasına yanıt olarak yapıldığı aktarılıyor.
Hudeyde limanı milyonlarca insana insani yardım akışını sağlıyor. Liman Suudi saldırıları sebebiyle tehdit altında.