Husiler Suudi Arabistan’da havaalanındaki silah deposunu vurdu

Yemen’de Husiler, Suudi Arabistan’ın Yemen sınırındaki Necran havaalanındaki bir silah deposunu insansız hava aracıyla vurduklarını açıkladı. Havaalanının ABD istihbaratının da bölgedeki merkezi olduğu bildiriliyor.

Yemen’de Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentinde bulunan havaalanına drone saldırısı düzenledi. Husilere yakın El Mesire kanalında yayımlanan haberde, saldırının havaalanındaki bir silah deposunu hedef aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan’ın Yemen sınırında bulunan Necran daha önce de Husiler tarafından hedef alınmıştı.

Suudi liderliğindeki koalisyondan daha önce yapılan açıklamadaysa Husilerin Necran’da sivil bir yerleşimini “vurmaya çalıştığı” ifadesine yer verildi. Husileri “İran’ın terörist militanları” diye niteleyen Suudi koalisyon sözcüsü Albay Türki El Maliki bu saldırılara güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

Suudi Arabistan koalisyonunun Yemen’de Husilere düzenlediği hava saldırılarında çocukların da yer aldığı çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği biliniyor.

HUSİLER, MEKKE'YE SALDIRI İDDİASINI YALANLADI

Öte yandan Suudi Arabistan dün Husilerin Mekke bölgesinde Cidde ve Taif’e iki balistik füze ile saldırdığını, füzelerin havada imha edildiğini ileri sürdü. Husiler ise Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki haberleri yalanladı. Husilerin sözcüsü Albay Yahya Seri yaptığı açıklamada, "Suudi rejimi bu iddialarla Yemen halkına karşı vahşi saldırganlığına destek toplamaya çalışıyor" dedi.

AP’nin haberine göre Ortadoğu’daki birçok sivil havalanı askeri üslere de evsahipliği yapıyor. New York Times gazetesi ABD istihbarat analistlerinin Suudilere ve Yemen sınırında konuşlanan ABD Ordusu’na bağlı Yeşil Berelilere destek olmak üzere Necran Havaalanı'nı merkez yaptıklarını yazmıştı.

Husilerin drone saldırısının ardından henüz Pentagon’dan ya da ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) bir açıklama yapılmadı.

Husiler geçen hafta Suudi Arabistan’da iki petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti. Mayıs ayı başında ise Umman Körfezi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fuceyre Limanı’nda dört tankerde meydana gelen patlamalar Suudi Arabistan ve BAE tarafından “sabotaj” olarak nitelenmiş ve İran suçlanmıştı. İran ise saldırıların endişe verici olduğunu dile getirerek, Körfezdeki dış güçlerin provokasyonlarına karşı uyarmıştı.

İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRME KAPASİTESİNİ ARTIRDI

Necran Havaalanı'na saldırı İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini dört kat artırdığını duyurmasının ardından geldi.

İran Atom Enerjisi Sözcüsü Behruz Kemalvendi dün yaptığı açıklamada, Natanz Nükleer Merkezi’nde yüzde 3,67 oranındaki uranyum zenginleştirme üretimini dört kat arttırdıklarını belirtti.

İranlı yetkili birkaç hafta içinde İran’ın bu düzeydeki uranyum stokunun 300 kilogram tavanını aşacağını açıkladı.

2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurtdışına çıkarmakla yükümlü.

İran ABD'nin tek taraflı olarak çekilmesi sonrası nükleer anlaşmada kalan Avrupa ülkelerinin ABD yaptırımlarını devre dışı bırakacak finansal önlemleri almaması durumunda nükleer anlaşmadan doğan bazı yükümlülüklerini askıya alacağını açıklamıştı.