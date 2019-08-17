Husiler Suudi Arabistan'a ait petrol kuyusunu vurdu

Husiler bu sabah, Yemen’deki işgalci güçlerin başında gelen Suudi Arabistan’a ait bir petrol kuyusunu İHA’yla vurduklarını duyurdu.
Suudi Arabistan'ın Aramco petrol şirketi yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan olmadığını açıklarken, Husiler’in hedeflediği petrol tesislerinde yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bir gün önce Husiler’in sözcüsü, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Suudi liderliğindeki işgal kuvvetlerinin Yemen’de yürüttüğü savaş bir kaç yıldır devam etmekte ve ülkeyi açlıkla önlenebilir hastalıkların pençesine bırakmış durumda.