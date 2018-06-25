Husiler Suudi Arabistan sınırında 10'un üzerinde Suudi askerini öldürdü

Yemen'in Suudi Arabistan sınırında 10'dan fazla Suudi askerinin Husiler tarafından öldürüldüğü bildiriliyor.

Husiler, Yemen'in Suudi Arabistan sınırında operasyon yapan Suudi askerlerine saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Saba'nın haberine göre çatışmalarda 10'un üzerinde Suudi askeri öldürüldü, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırıya Husilerin yanısıra Yemen ordusundan birliklerin de eşlik ettiği aktarılıyor. Yemen ordusunun bir bölümü Husilerle birlikte savaşıyor.

Habere göre Suudilere olabildiğince fazla hasar vermeye çalışan Husiler üç askeri aracı imha etti.

Suudilerin Hudeyde'ye operasyon başlatmasıyla birlikte Yemen-Suudi Arabistan sınırındaki çatışmalar yeniden arttı.