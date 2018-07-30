Husiler Hudeyde'de Suudi saldırılarına direniyor

Yemen güçleri, Suudilerin Hudeyde kentini ele geçirme girişimine karşı direniyor. Çatışmalarda onlarca kişi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, Yemen'in Hudeyde kentini işgal etmek için girişimde bulunuyor.

Husiler ve Yemen güçleri liman kentini savunmaya devam ediyor. Suudilerin elindeki gelişmiş silahlara karşın son yaşanan çatışmalarda iki taraftan da onlarca kişi öldüğü aktarılıyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Hudeyde harekatını 13 Haziran'da başlatmıştı. Hudeyde limanı, Yemen'e insani yardım getirilmesinde kullanılması sebebiyle büyük önem taşıyor.

Bir aydan uzun süredir devam eden operasyon, Husilerin sert direnişi sebebiyle tıkanmış durumda.

Suudi koalisyonu kenti bombalayarak direnişi kırmaya çalışırken, uluslararası kuruluşlar bombardımanın ülkeye gıda ve tıbbi yardım akışını kestiği yönünde uyarıda bulunuyor.