Husiler Cizan'da Suudi askerlerini hedef aldı

Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesinde Suudi askerlerine yönelik saldırı düzenledi. Saldırının öldürülen Husi liderinin intikamını almak için yapıldığı açıklandı.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesinde Suudi ordusuna yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı. Saldırının öldürülen Husi lideri Salih es-Samed'in intikamını almak için yapıldığı duyuruldu.

Bölgedeki Suudi askeri noktalarına güdümlü tanksavar füzeleri ve hafif silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Husiler tarafından yayımlanan görüntülerde bir Suudi Abrams tankının ve buldozerinin tanksavarla imha edildiği görülüyor.

Saldırıda ölen Suudi askerlerinin de olduğu bildiriliyor.

Es-Samed'in öldürülmesi sebebiyle Kahir-2 füzeleri kullanılarak el-Makha limanı hedef alınmıştı. Limanın Suudi petrol şirketi Aramco tarafından kullanıldığı biliniyor.