Husi güçleri son 48 saatte 23 Suudi askerini öldürdü

Husi güçleri, Yemen ve Suudi Arabistan'da son 48 saatte 23 Suudi askerini öldürdü.

Husilere bağlı güçler, son 48 saatte 34 Körfez koalisyonu gücünü öldürdü, bunların 23'ünün Suudi askeri olduğu belirtiliyor.

Husi medyasına göre öldürülenlerin en az altısı Hudeyde'nin güneyindeki çatışmalarda öldü. Üç Körfez koalisyonu askeri El-Cavf'ta, başka üç askerse el-Lehc ilinde öldürüldü.

Öldürülenlerin büyük kısmıysa Suudi Arabistan'ın güneyindeki bölgelerde hedef alındı. 19 Suudi askeri Cizan bölgesinde, dört Suudi askeriyse Asir ve Necran'da öldürüldü.

Suudi Arabistan, Husilere karşı askeri operasyonlarını hızlandırarak devam ettiriyor. Suudi güçleri Hudeyde liman kentini almak için çatışmaya devam ediyor.