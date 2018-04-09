Humus'un kuzeyinde cihatçılar saldırıya geçti

Suriye'de Humus'un kuzeyinde cihatçıların dün gece Suriye Arap Ordusu'na füze ve topçu mermileriyle saldırdığı öğrenildi.
Al Masdar'ın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İslamcı gruplar Havle'deki mevzilerinden Suriye ordusuna defalarca saldırıda bulundu.
Saldırının özellikle Suriye ordusunun Karms ve Meryemin kasabalarının dışındaki kontrol noktalarını hedef aldığı bildirildi. Saldırıda bir Suriye askerinin öldüğü, 3'ünün yaralandığı kaydedildi.
Cihatçıların Humus'un kuzeyindeki bu son saldırısı Suriye hükümetiyle bölgenin geleceği üzerine yapılan barış görüşmelerinin başarısızlığa uğramasının ardından gerçekleşti.