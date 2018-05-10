'Humus ve Hama'da cihatçıların tahliyesi, Türkiye nedeniyle gecikiyor' iddiası

Türkiye'nin kontrol noktalarından konvoy geçişine izin vermemesi nedeniyle, Suriye'de cihatçı militanlar ve ailelerininden oluşan bir grubunun Humus'un kuzeyi ve Hama'nın güneyinden tahliyesinin ertelendiği bildiriliyor.

Türkiye'nin konvoyun kontrol noktalarından geçmesine izin vermemesi nedeniyle, Suriye'de cihatçı militanlar ve ailelerininden oluşan bir grubunun daha Humus'un kuzeyi ve Hama'nın güneyinden tahliye edilmesinin ertelendiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, kendilerine konuşan bir kaynak "(Militanların ve ailelerinin tahliyesi) Türklerin birinci konvoyun bir kısmı ve ikinci konvoyun Halep'in kuzeyine, Cerablus'a geçmesine itiraz etmesinden dolayı ertelendi" dedi.

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Kaynak ayrıca, Türkiye'nin itirazında direnmesi halinde militanların tahliyesi için başka noktalar üzerinde düşüneceklerini söyledi.

Suriye ordusu ve silahlı gruplar mayıs başında, militanlar ve ailelerinin Humus ve Hama arasında kalan bölgelerden tahliye edilmesine ilişkin bir anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin yardımı ile yapılmıştı.