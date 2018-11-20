Hulusi Akar ve Hakan Fidan Rusya'da: İdlib mutabakatı görüşüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan Rusya'ya giderek Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İdlib üzerine görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya'ya gitti.

Akar ve Fidan, burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

İDLİB'DEKİ DURUM KONUŞULDU

Şoygu görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakatın ardından İdlib'deki son durumun da ele alındığı öğrenildi.

İdlib mutabakatında Türkiye'nin El Kaide bağlantılı örgütleri İdlib'den çıkartması ve silahsızlandırılmış tampon bölge oluşturması isteniyordu.

Ancak belirlenen son tarihin geçmesine karşın, cihatçı örgütlerin İdlib'deki varlığı sürüyor.