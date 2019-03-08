Hulusi Akar: İdlib'de Rusya ve Türkiye'nin devriyeleri başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ' Şubat'ta yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak. Bölgedeki ateşkesin devamı bakımından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Rusya ve Türkiye'nin devriyelerinin başlayacağını açıkladı.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

"İdlib bizim şu anda çalıştığımız önemli sahalardan birisi. Hem Rusya hem de İran'la gerekli koordinasyonu sağlıyoruz. Bu 17 Eylül mutabakatı önemli bir rol oynadı. Burada silahtan arındırılmış bir bölge var. 14 Şubat'ta yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak. Bölgedeki ateşkesin devamı bakımından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz.

Radikal unsurların ayrıştırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde buradaki şartların daha iyi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TSK milli, manevi, mesleki değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte."

'REJİMLE TEMASIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

"Suriye'de rejimle temasımız söz konusu değil, Rusya ile görüşüyoruz. 4 Eylül'de bu planın tamamlanması gerekiyordu. Biz tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik, ilave görevler yapmakta hazır olduğumuzu da söylüyoruz. Burada PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'liler var. Bu gerçek çerçevesinde bunlara silahlar verildi. Bu silahları alın, bunları Fırat'ın doğusuna geçirin, yüzde 90'ı Arap olan Münbiçlilere yönetimin devrini sağlayalım.

Şu anda Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin bu sağlanan güvenli ortama sağlanması. Bizim talebimiz çok basit. Bu noktaya kadar 68 devriye yapıldı. Müşterek eğitimler yapıldı. 13 de müşterek devriye yapıldı. Bizim bir an önce bu planın uygulanması için muhataplarımızı yönlendiriyoruz. Taleplerimizi iletiyoruz. Münbiç'e rejim girerse, YPG kalmaya devam ederse, buraya Suriyeli kardeşlerimizin dönmeyeceğini söylüyoruz. TSK ve ÖSO'nun burada olmasıyla barış ve istikrarın olabileceğini söyledik. "