Hulusi Akar: Akdeniz’de karşılıklı işbirliğinden yanayız

Milli Savunma Bakanı Akar, Gazi Orduevi’nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada 'Türkiye'nin garantörlüğünü, çeşitli söylemlerle hafifletmeye, saptırmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Bu beyhude bir gayrettir. Türkiye, Kıbrıs adasında garantördür ve bu hakkını en etkin şekilde kullanacaktır' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada Akdeniz’deki sondaj çalışmaları ve Kıbrıs üzerine konuştu.

AKDENİZ’DE SONDAJ ÇALIŞMALARI

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmaları konusunda ortak bir komite kurulmasını teklif ettiklerini ancak bu teklifin reddedildiğini söyleyen Akar, “Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta deniz yetki alanlarının, eşit egemen haklarının korunması ve kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu gerçekten somut ve mantıklı bir yaklaşım fakat bunun anlaşılmasında bazı güçlükler çekiyoruz" dedi.

‘SORUNLARIN YUNANİSTAN'DA YENİ KURULAN HÜKÜMETLE İŞ BİRLİĞİYLE ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ’

“Hem KKTC'nin verdiği hem de ülkemizin sahip olduğu deniz yetki alanlarındaki faaliyetlerimiz aksaksız, aralıksız, planlandığı şekilde devam ediyor ve devam edecek. Bu bizim uluslararası hukuktan olan hakkımız, milli hakkımız... Bu olayın yönünü şeklini değiştirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bunların yerine getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Milli Savunma Bakanı, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının Yunanistan ve Kıbrıs’taki yönetimlerle ortak yapılmasından taraftar olduklarını söyledi.

Hulusi Akar, atılan adımların uluslararası hukuktan güç aldığını söylerek, “Temennimiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka saygılı bir şekilde kaynakların adil paylaşımı yönünde, 'hep birlikte neler kazanabiliriz?' sorusuna cevap aramanın, bu düşünceyle hareket etmenin çok daha mantıklı, olumlu ve yararlı olacağını herkesin bilmesi... Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta, sorunların Yunanistan'da yeni kurulan hükümet ile iş birliği ve karşılıklı güven içinde çözülmesinden yanayız. Bu konuda bugüne kadar birçok girişimde bulunduk, aynı şekilde çalışarak sorunlara çözüm bulma gayretlerimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.