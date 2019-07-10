Hükümetten düşen SYRIZA soluğu antikomünizmde aldı!

​SYRIZA'nın resmi yayın organı Avgi, Yeni Demokrasi hükümetinin ilk icraatlarından olan Yunanistan devlet televizyonu ERT ve haber ajansı APE'nin doğrudan Başbakan Miçotakis'e bağlanmasını 'Kuzey Kore' manşeti ile duyurdu.

Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) günlük gazetesi Avgi (Şafak) bugün skandal bir manşetle çıkarak, antikomünizm konusunda anaakım medyanın gerisinde olmadığını kanıtladı.

Dün Yeni Demokrasi (ND) lideri Kyriakos Miçotakis'in başbakanlık makamını SYRIZA lideri Aleksis Çipras'tan devralmasını takiben ilk toplantısını yapan yeni bakanlar kurulu, Yunanistan'da tartışmaya neden olan bir karara imza atarak yayımladığı bir kanun hükmünde kararname ile Yunanistan devlet televizyonu ERT ve haber ajansı APE'nin doğrudan Başbakan'a bağlanmasını kararlaştırmıştı.

Bu tartışmalı kararı manşetine taşıyan Avgi, bugün "Kuzey Kore" başlığı ile çıktı. İç sayfalarında ise ironik bir dille "Artık ERT tam anlamıyla Başbakan'ın kontrolü altında olduğuna göre, demokrasimiz daha da gelişecektir. Tıpkı Kuzey Kore'de olduğu gibi" yorumunu okuyucularıyla paylaştı.

Avgi'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni (KDHC) hedef alan başlığı diplomatik tepkilere de neden oldu. KDHC ile doğrudan bağlantılı olan Yunanistan Kore Dostluk Derneği Twitter'dan bir açıklama yaparak bugün bir kınama yayımlayacağını duyurdu ve "Kuzey Kore"nin "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" olduğunun altını çizdi.

SYRIZA, hükümet olduğu dönemde de KDHC karşıtı bir dış politika benimsemişti. 2017 yılının Ekim ayında Kore Yarımadası'nda suların ısındığı ve ABD'nin doğrudan askeri müdahalesine oldukça yaklaşıldığı bir dönemde Güney Kore'yi ziyaret eden Aleksis Çipras, Yunan armatörler için Güney Kore limanlarının önemini vurgulayarak, "Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı olduğunu" açıklamış ve ABD'nin tezlerini tekrarlamıştı. Çipras, aynı ziyaret esnasında Yunanistan'ın 1950-53 yılları arasında Kore'ye dönük emperyalist ABD müdahalesine ABD kuvvetlerine destek amacıyla katılımı nedeniyle mevkidaşından bir teşekkür plaketi almıştı.

SYRIZA'nın hükümete geldiği ilk günlerde sağcı gazeteler ve televizyon kanalları sık sık "Kuzey Kore" benzetmesine başvuruyor, SYRIZA'nın ülkeyi "Kuzey Kore'ye çevireceği" öngörüsünde bulunuyorlardı. SYRIZA'nın hükümetten düştüğü günün hemen ertesinde "Kuzey Kore" sopasını Miçotakis Hükümeti'ne doğru sallaması antikomünizm ve Amerikancılık konusunda karşı cenahtan pek de farkı olmadığının kanıtlanması şeklinde yorumlandı.