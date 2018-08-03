Hudeyde'de Suudi hava saldırısı: 52 sivil yaşamını yitirdi

Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye operasyon düzenleyen Suudi Arabistan, kente yaptığı hava saldırısında 52 sivili öldürdü.
Hava saldırısıyla 150 sivil yaralanırken, Hudeyde'nin sağlık yetkilisi Abdülrahman el-Cerallah, yaralılara kan bulmakta zorlandıklarını söyledi.
Suudi saldırılarına karşın kentin büyük bölümü hala Husilerin kontrolünde.
Hudeyde kenti Yemen'e gıda ve ilaç yardımlarının geçiş noktası olması sebebiyle önem taşıyor.
Kente saldıran Suudi Arabistan, Yemen'deki kıtlık ve hastalıkların artmasına yol açıyor.