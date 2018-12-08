Huawei’nin tutuklanan mali müdürüne sahtekarlık suçlaması

Çin telekom devi Huawei’nin Kanada’da tutuklanan mali işler müdürü Meng Wanzhou dün hakim karşısına çıktı. Meng dün görülen kefalet duruşmasında İran yaptırımları delmek için ABD bankalarına karşı sahtekarlıkla suçlandı.

Çin’in telekom devi Huawei’nin mali işler müdürü Meng Wanzhou, Kanada’da tutuklanmasının ardından dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Meng’in İran’a yaptırımları delmek için ABD bankalarına karşı sahtekarlık yapmakla suçlandığı bildirildi.

Geçen hafta Vancouver havaalanında tutuklanan Meng’in yargılanmak üzere ABD’ye gönderilebileceği ifade ediliyor.

Çin tutuklamayı kınayarak yasaları ihlal etmediğini belirttiği Meng’in bir an önce serbest bırakılmasını istemişti.

Duruşmanın pazartesi günü devam edeceği belirtilirken, Meng’e Huawei ile Hong Kong merkezli Skycom firması arasındaki bağlantı konusunda yalan söylemek suçlamasında bulunulduğu bildirildi.

Huawei'nin iştiraki konumundaki Skycom'un 2009-2014 yılları arasında ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği ve Meng'in ABD’li bankalara Huawei ve Skycom'u birbirinden bağımsız şirketler olarak tanıtarak sahtekarlık yaptığı iddia ediliyor.

Meng eğer ABD’de yargılanıp suçlu bulunursa 30 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Kanada hükümetinin avukatlarından biri Meng’in çok sayıda finansal kuruluşu dolandırdırdığını ileri sürdü.

Aynı zamanda Huawei’nin sahibinin kızı olan Meng’in Kanada’da tutuklanmasının, ABD ile Çin arasında varılan 90 günlük ticaret uzlaşmasının da seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.252262

