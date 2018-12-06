Huawei’nin mali işler şefi Kanada'da tutuklandı

Çinli şirket Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü, ABD’nin İran’a yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Kanada’da tutuklandı.

Çinli akıllı telefon üreticisi ve telekomünikasyon devi Huawei’nin Mali İşler Direktörü (CFO) ve şirketin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı Meng Wanzhou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Kanada’da tutuklandı.

Kanada Adalet Bakanlığı, Meng’in ABD’nin talebi üzerine 1 Aralık’ta Vancouver kentinde tutuklandığını, 7 Aralık Cuma günü (yarın) ilk duruşmasına çıkmasının planlandığını açıkladı.

Meng’in ABD’ye iade edilmesi durumunda New York eyaletinin Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi. Kanada Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili yayın yasağı getirildiği, bu nedenle daha ayrıntılı bilgi verilemeyeceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in G20 Zirvesi’ndeki görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki ticari gerilimde yumuşama sinyalleri verilmişti. Ancak 90 gün boyunca ek vergi getirmeme uzlaşısının ardından gelen Meng'in tutuklanma haberi üzerine Asya borsaları güne sert düşüşle başladı. ABD vadelilerinin de endekslerde sert düşüş yaşanacağına işaret ettiği bildirildi.

Nisan ayında Reuters’a konuşan kaynaklar, ABD’nin Huawei hakkında 2016’dan beri ABD menşeli ürünleri İran’a ve diğer ülkelere göndererek yaptırımları deldiği suçlamasıyla soruşturma yürüttüğünü bildirmişti.

Huawei’den yapılan açıklamada, Meng’in “geçici olarak alıkonulduğu" ve New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’nin “belirsiz suçlamalarıyla” karşı karşıya olduğu belirtildi.

Şirket, faaliyette bulunduğu ülkelerin yaptırımlar dahil tüm geçerli yasa ve düzenlemelerine uyduğuna işaret ettiği açıklamasında, kendilerine iddalarla ilgili çok az bilgi verildiğini kaydetti.

Kanada'daki Çin Büyükelçiliği de bir açıklama yaparak Meng’in tutuklanmasını kınadı. Olayı yakından izlediklerini belirten Büyükelçilik “Çin vatandaşlarının meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için tüm önlemleri alacağız” dedi.

