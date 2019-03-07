Huawei'den ABD hükümetinin yaptırımlarına karşı dava

Huawei, ABD hükümetinin getirdiği satış yasağına ve finansman kısıtlamalarına karşı dava açtı. Şirket ABD yasaklarının Huawei'nin rekabet gücünü bitirdiğini ifade ediyor.

Çinli telekom devi Huawei, ABD hükümeti tarafından Huawei ürünlerine getirilen yasağa karşı dava açtı. ABD hükümeti şirketin güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ederek ürünlere yasak getirmişti.

Global Times'ın haberine göre dava açma kararı şirketin ABD suçlamalarına karşı gerçekleştirdiği en saldırgan hamle.

ABD'nin şirkete getirdiği yasağın yalnızca ABD'li kullanıcıları etkilemediği, Huawei'nin ABD dışındaki satışlarını da zorlaştırdığı aktarılıyor. Getirilen yasaklara göre ABD hükümet kuruluşları Huawei ekipmanı satın alan taraflara finansman sağlamıyor ve onlarla iletişim kurmuyor.

Şirket yetkilileri dava açmadan önce ABD hükümetini ikna etmek için bütün yolların denendiğini ve bu yollar tüketildikten sonra hükümete dava açıldığını bildiriyor. Şirket Huawei cihazlarının casusluk için kullanıldığını kabul etmiyor.

'ULUSLARARASI SORUMLULUKLARA UYULDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Global Times'a konuşan Huawei yetkilileri, Huawei'nin ABD hükümetine dava açmasının şirketin suçlamalar karşısında temiz olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Yetkililere göre ABD hükümetinin suçlamalarına dair delil sağlaması halinde dava sonuçsuz kalacağı gibi, diğer ülkelerin Huawei ürünlerini yasaklaması da kolaylaşacak.

Fudan Üniversitesi'nin Siberuzay Yönetimi Araştırmaları Enstitüsü'nden Shen Yi, Huawei tarafından açılan davanın şirketin yasal araçları kullanarak haklarını savunacağını gösterdiğini belirtiyor.

Shen Yi'ye göre "duygusal siyaset" yerine yasal yolların kullanılması şirketin "uluslararası sorumluluklarına uyduğunu gösteriyor".

HUAWEİ ABD HÜKÜMETİNİ SUÇLAMIŞTI

Huawei, geçtiğimiz günlerde ABD hükümetinin Huawei'yi hacklediğini ve şirketin yazışmalarıyla kaynak kodlarını çaldığını açıklamıştı.

Şirket ABD'nin kendilerine siber saldırı gerçekleştirdiğine dair kesin kanıtların ellerinde olduğunu duyurmuştu.

ABD hükümetine yöneltilen suçlamada, Huawei'yi sibergüvenlik riskleri sebebiyle eleştiren ABD'nin sicilinin temiz olmadığı ifade edilmişti.

Global Times haberinde ABD'nin kendisine rakip olarak gördüğü şirketleri ve ülkeleri "güvenlik sorunu" olarak gördüğü belirtiliyor.

5G REKABETİNDE KİLİT ŞİRKETLERDEN BİRİ

Çinli Huawei, ABD ile Çin arasındaki 5G rekabetinde kilit şirketlerden biri olarak biliniyor.

Geçtiğimiz yıllarda ABD'li kuruluşlar Çin'in 5G konusunda önde olduğuna dair raporlar yayımlamış, bunun üzerine ABD yönetimi harekete geçerek Çinli şirketlere yaptırımlara başlamıştı.

ABD, müttefik ülkelerine de çağrıda bulunarak, Huawei ve diğer Çinli telekom şirketlerinin ürünlerinin kullanılmamasını ve bu şirketlerin 5G altyapısından uzak tutulmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli şirketlere getirilen yaptırımları Çin'le ticaret görüşmelerinde pazarlık konusu yaptığı da biliniyor.