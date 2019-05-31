Huawei, ABD'li çalışanlarını ülkelerine geri gönderdi

Çinli telekom şirketi Huawei, çalışanlarına ABD merkezli irtibatları sonlandırma talimatı verirken ABD'li çalışanlarını da ülkelerine geri gönderdi.

Trump yönetiminin kısıtlamalar getirdiği Çinli telekom şirketi Huawei, çalışanlarına ABD ile görüşmeleri sonlandırma talimatı verdi. Şirketin Şencen kentindeki genel merkezinde çalışan ABD'lilerin ise ülkelerine geri gönderildiği bildirildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, şirketteki ABD'li çalışanlar, dizüstü bilgisayarlarını ve bağlantı bilgilerini teslim edip ülkelerine geri gönderildi.

Şirketin stratejist yöneticisi Dang Venşuan, iki hafta önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Huawei'yi ve bağlı 68 şirketi kara listeye almasının ardından şirketin genel merkezindeki araştırma ve gelişim bölümünde çalışan ABD'li çalışanları geri gönderdiklerini ifade etmişti. Venşuan, çalışanlar ve ABD'li vatandaşlar arasındaki ilişkilerin kısıtlanması için daha kapsamlı önlemler aldıklarını sözlerine ekledi.

Şirketin iki ülke arasındaki iletişim ağını yeni denetim mekanizmaları çerçevesinde yeniden oluşturduğu bildiriliyor.