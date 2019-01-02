HTŞ'den Türkiye destekli güçlerin kontrolündeki bölgelere operasyon

El Kaide bağlantılı HTŞ, Halep'te Türkiye destekli güçlerin elindeki bölgelere operasyon başlatarak üç kasabayı kontrol altına aldı.

Haftasonu beş Hey'et Tahrir'uş Şam üyesinin öldürülmesinin ardından, El Kaide bağlantılı örgüt, Türkiye destekli güçlerin kontrolündeki yerlere operasyon başlattı.

Al Masdar'ın aktardığına göre Halep'in batısındaki kimi yerler HTŞ kontrolüne geçti.

HTŞ'nin Nureddin ez-Zengi ile girdiği çatışmaların ardından Deret İzze ve diğer iki kasabayı ele geçirdiği açıklandı.

Nureddin ez-Zengi örgütü, 12 yaşındaki bir çocuğun kafasını keserek ünlenmiş, grubun ABD'den destek aldığı teyit edilmişti. Grup sonrasında Türkiye tarafından gerçekleştirilen operasyonlara dahil edildi.

EL KAİDE-ÖSO ÇATIŞMASI SÜRÜYOR

İdlib'de binlerce silahlı El Kaide üyesi bulunurken, El Kaide üyeleriyle ÖSO'cular arasındaki çatışmalar sürüyor.

Cihatçılar bölgenin kontrolü için birbirleriyle çatışırken, HTŞ üyelerine peş peşe suikastlar gerçekleştiriliyor.

Suikastlar sebebiyle HTŞ ile diğer örgütler arasındaki gerilim artıyor.