HSBC uzmanı: Piyasalardaki kıtlığın nedeni küresel kredi daralması

HSBC'de piyasa uzmanı olan Steven Major, piyasalardaki kıtlığın ve kripto para krizinin temel nedeninin küresel alanda yaşanan kredi sıkışması olduğunu savundu.

HSBC'den Steven Major, hisse senedi piyasası ve kripto paralarda yaşanan kıtlığın küresel kredi sıkışmasının bir semptomu olduğunu söyledi.

Bloomberg haberine göre Major ve ekibi, risk piyasasında gerçekleşen elden çıkarmaların dolar akışının daralma gösterdiğinin bir kanıtı olduğunu savunuyor.

Bankanın Araştırma Bölümü yöneticisi "Piyasa katılımcıları doğal olarak periyodik verileri veya özel durumları öngörme koşullarını sağlamak istiyorlar, ancak gerçekler çok farklı olabiliyor. Yavaşlayan kredi çıkmazının tam ortasında olduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Endişeler finans piyasasında yayılmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret talimatlarının bu çıkmazı tetiklediği belirtiliyor.

Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Bankası'nın da politikalarını riskten kaçınma yönelimlerine göre şekillendirdiği ifade ediliyor.