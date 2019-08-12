Hong Kong: Havalimanlarından birinde uçuşlar iptal edildi

Çin'in idari bölgesi Hong Kong’da, suçluların anakara Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar sürüyor. 5 binden fazla kişi havalimanında eylem yaptı. Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda bugün yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi, havalimanına uçakların inmesine de izin verilmeyecek.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar sürüyor. Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda yapılan protesto gösterisi yapması nedeniyle bütün uçuşlar iptal edildi.

Sadece check-in işlemleri tamamlanan uçuşlar, yasak kapsamı dışında tutuldu.

Binlerce kişi dünyanın en yoğun havaalanları arasındaki Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda toplanmış durumda. Havalimanını geçen yıl yaklaşık 75 milyon yolcu kullanmıştı.

Hong Kong medyası, protestocuların, gittikçe sertleşen polis müdahalesine tepki olarak bu eylemi gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

SUÇLULARIN İADESİ (EXTRADICTION)

Şubat ayında Tayvanlı bir cinayet zanlısının iadesi ile ilgili olarak gündeme gelen tasarı, hükümet tarafından ana kara Çin ve Makau'yu da içerecek şekilde hazırlandı. Hong Kong yasalarındaki kaçak suçlularla ilgili 503 nolu düzenlemeyle oluşturulan mevcut yasal çerçeve bu ülkeleri kapsamıyor.

Öte yandan, yoğun protesto gösterileri ile karşılanan tasarıya, Çinli muhaliflerin de aralarında bulunduğu kaçak suçluların Çin'e iadesini gündeme getirdiği için ABD ve batı yanlısı gruplarca karşı çıkılıyor.