Hong Kong havaalanında ABD yanlısı göstericiler iki kişiyi rehin aldı

Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak yasayı protesto gerekçesiyle havaalanını işgal eden eylemcilere polis müdahale etti. Protestocuların rehin alarak yaraladıkları iki kişiyi kurtarmak amacıyla polisin geri çekildiği belirtildi. ABD Başkanı Trump ise Çin’in özel idaresi Hong Kong sınırına askeri yığınak yaptığını ileri sürdü.

Çin’in özel idaresi olan Hong Kong’da ABD ve batı yanlısı protestocuların suçluların Çin’e iadelerini kolaylaştıracak yasayı gerekçe göstererek başlattıkları eylemler sürüyor.

Protestocular yasanın askıya alınmasına karşın eylemlerine devam ederken, dün havaalanını işgal etmişlerdi. Hong Kong polisi yerel saatle 16.30 sularında havaalanına girerek işgali sonlandırmak istedi.

Cop ve biber gazı kullanan polis ile protestocular arasında çatışma yaşanırken, bazı protestocuların Çin “ajanı” olduğu iddiasıyla iki kişiyi rehin alarak darp ettikleri belirtildi. Polisin bunun üzerine geri çekildiği ve biri Çin Komünist Partisi’nin yayın organı Global Times muhabiri Fu Guohao ile diğeri bir yolcu olan sözkonusu kişileri kurtarmak için harekete geçtiği belirtildi. Polisin Global Times muhabiri Fu’yu ve yolcuyu kurtardığı ve ikisinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Çin’in Hong Kong sınırına askeri birlik takviyesi yaptığı istihbaratı aldıklarını söyledi. Trump “İstihbaratımız, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlik takviyesi yaptığı konusunda bize bilgi verdi. Herkes sakin ve güvende olmalı” diye yazdı.

Global Times gazetesinin Baş Editörü Hu Şicin, askeri araçların Hong Kong sınırındaki Şıncın'a gönderilmesinin protestoculara uyarı olduğunu yazmıştı. Öte yandan South China Morning Post’un haberine göre protestocuların havaalanını boşaltmaları için mahkeme emri çıktı ancak henüz polis tarafından havaalanının yeniden açılması için eylemcilere dönük kapsamlı bir operasyon düzenlenmedi.

Hong Kong’da protestocular ABD bayraklarıyla dünden itibaren havaalanında eylem yapıyor. Havaalanındaki tüm uçuşlar gösteriler nedeniyle durdurulmuştu.

