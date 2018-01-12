Honduras'ta hükümet karşıtı eylem

Honduraslı muhalif lider Salvador Nasralla'yı destekleyenler, Orlando Hernandez'in meşru devlet başkanı olmadığını öne sürerek eylem gerçekleştirdi.
Seçimlere hile karıştığını savunan binlerce Nasralla yanlısı, Hernandez'in başkanlığına karşı yürüdü.
Eylemde konuşan Nasralla, Kasım ayındaki seçimleri eleştirerek, "İnsanlar bu dayatmayı kabul etmeyecekler, diktatör yerinde kalamaz" diye konuştu.
Eylemciler genel grev ve boykot talebinde bulundu.
Eski Honduras Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın da eyleme katıldığı görüldü.