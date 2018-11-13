Honda otomobil üretiminin bir kısmını ABD'den Çin'e kaydırıyor

Honda Motor, SUV araçların üretimini ABD'den Çin'e kaydırıyor. Üretimin Çin'e kaydırılmasında ticaret gerilimiyle birlikte gelen gümrük vergilerinin rol oynadığı belirtiliyor. Çin, ABD'den gelen araçlara yüzde 40 gümrük vergisi uyguluyor.

Honda Motor, Çin'deki SUV üretimini artıracağını açıkladı. Çin'de ABD'den getirdiği modelleri satmakta olan Honda'nın kararında ticaret geriliminin etkili olduğu belirtiliyor.

SUV, spor amaçlı taşıt anlamına geliyor. Taşıma ve çekme kapasitesi yüksek olan, aynı zamanda minivan özelliği de taşıyan araçlara SUV deniliyor. Honda, SUV araçlarıyla biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve bunlara verilen karşılık sonucunda, Çin'e ABD'den getirilen otomobillere yüzde 40 gümrük vergisi uygulanıyor.

ÇİN ABD DIŞINDAKİ ÜLKELERE VERGİYİ DÜŞÜRDÜ

Honda'nın Çin'deki toplam satışının geçtiğimiz yıl 1,45 milyona ulaştığı bildiriliyor. Bu rakam şirketin toplam üretiminin yüzde 30'u kadarını oluşturuyor.

Çin tarafından Temmuz ayında alınan kararla ithal araçlarda gümrük vergisi yüzde 25'ten 15'e düşürüldü. Ancak ABD'den getirilen araçlara vergi indirim yapılmadı, tersine bu oran yüzde 40'a çıkartıldı.

Çin'in bu kararıyla birlikte ABD'de üretim yapan şirketler, Avrupalı rakipleriyle de rekabet edemez hale geldi.

AVRUPALI ŞİRKETLER DE ÜRETİMİ KAYDIRIYOR

Elektrikli araç üretiminin artmasıyla birlikte Avrupalı ve kimi ABD'li şirketler de otomobil üretimini Çin'e kaydırmaya başlıyor.

Çin'deki batarya üretimi ve gümrük vergileri sebebiyle Çin'de üretim yapmanın daha düşük maliyetli olduğu belirtiliyor.

Avrupalı şirketler, Çin'de üretim izni almanın Avrupa Birliği'ne oranla daha kolay olduğunu da aktarıyor.