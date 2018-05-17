Homofobik saldırı: Göçmen LGBT'lerin evi kundaklandı

Meksika'nın kuzeybatı ucunda ve ABD sınırında bulunan Tijuana şehrinda LGBT göçmenlerin kaldığı bir apartman dairesi, aynı binada yaşadığı belirtilen homofobik ve transfobik saldırganlar tarafından ateşe verildi.

Meksika'nın kuzeybatı ucunda ve ABD sınırında bulunan Tijuana şehri, korkunç bir olaya sahne oldu. LGBT göçmenlerin kaldığı bir apartman dairesi, aynı binada yaşadığı belirtilen homofobik ve transfobik saldırganlar tarafından ateşe verildi. Şans eseri can kaybı olmadı.

Ángeles sin Fronteras (Sınır Tanımayan Melekler) adlı dayanışma örgütü adına açıklama yapan Lourdes Lizardi López, yangının çıktığı küçük apartman dairesinin yaklaşık 20 göçmen tarafından sığınak gibi kullanıldığını, alevler binayı sardığında içeride bulunanların dumandan boğulmanın eşiğine geldiğini belirtti. Saldırganların daha önce de "Bu mahallede eşcinselleri istemiyoruz" şeklinde söylemlerde bulundukları vurgulanırken, mağdurlar tehdit edilerek binayı terk etmeye zorlandıklarını doğruladılar.

Meksika devleti adına açıklama yapan Göçmenler Dairesi sorumlusu Rodolfo Olimpo ise saldırının homofobi kaynaklı olmadığını savundu. Göçmenlerin kullandığı dairenin daha önce apartmanın ortak kullanım alanı olduğunu öne süren Olimpo, "Komşular bu alanı geri kazanmak, farklı bir şekilde değerlendirmek istemişler. Saldırının orada eşcinsel ya da lezbiyenlerin kalmasıyla alakası yok" diye konuştu. Polisin olayla ilgilendiğini ve İnsan Hakları Komisyonu yetkilileriyle birlikte incelemelerini sürdürdüklerini ekleyen Olimpo, halen her olasılığı araştırdıklarını ve eğer bir anlaşmazlık varsa çözülmesi için gerekeni yapacaklarını söyledi.

Meksika, ABD ile paylaştığı kara sınırı nedeniyle farklı ülkelerden göçmenlerin geçiş yolu durumunda. Özellikle son aylarda, Guatemala, El Salvador ve Honduras gibi Orta Amerika ülkelerinden binlerce kişinin Meksika'ya ve ABD sınırına doğru harekete geçtiği belirtiliyor. Ülkelerindeki şiddetten ve sefaletten kaçmaya çalışan insanlar bu zorlu yolculukta uyuşturucu kartelleri ve başka odaklardan yönelen korkunç şiddet eylemlerine maruz kalıyor. Kendi güvenliklerini sağlamak isteyen göçmenler bu nedenle son aylarda konvoy halinde hareket etmeye başladılar. Göçmen konvoyları bin ila bin 500 kişiden oluşuyor.

Göçmen konvoyları hakkında geçtiğimiz ay başında Twitter hesabından yorum yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeterince caydırıcı göçmenlik yasalarına sahip olmaması nedeniyle sömürüldüğünü öne sürmüştü. "Derhal Göç Yasasını geçirmeliyiz ya da gerekirse Nükleer Seçeneğe başvurulmalıyız" diyerek ABD meclisini "göreve çağıran" Trump, konvoyları durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçladığı Meksika'yı da Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'nden (NAFTA) attırmakla tehdit etmişti.