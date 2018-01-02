Hollywood'dan cinsel tacize karşı inisiyatif

ABD'de aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu 300'den fazla kadının cinsel şiddet ve tacize karşı inisiyatif kurduğu belirtildi.

ABD'de aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu 300'den fazla kadının cinsel şiddet ve tacize karşı, "Time's Up" inisiyatifini başlattığı belirtildi.

Deutsche Welle 'de yer alan habere göre, "Time's Up" (Süre doldu) adlı inisiyatif için Amerikan New York Times ve İspanyol La Opinion gazetelerinde açık bir mektup kaleme alan kadınlar, sadece Hollywood'da değil, ücretlendirmenin kötü olduğu başka sektörlerde de kadınlara yönelik cinsel şiddet ve taciz vakalarında saldırganlar ve işverenlerin cezasız kalmasının artık son bulmasını talep etti.

İnisiyatif kapsamında kadınlar ve erkekler için bir hukuki yardım fonu oluşturulması planlanarak, şimdiye kadar bu fon için planlanan 15 milyon doların 13 milyon 400 bin dolarının toplandığı belirtildi.

Cinsel şiddet ve tacize karşı başlatılan yeni inisiyatifin imzacılarının yönetim kademesinde daha fazla kadının olması gerektiği ve kadınlarla erkeklerin eşit maaş alması gerektiğini de vurguladığı belirtilerek, pazar günü düzenlenecek Golden Globe (Altın Küre) ödül törenine inisiyatifin katılacağı ifade edildi.

İnisiyatifin ödül törenine katılacak kadınlar için yaptığı çağrıda, cinsiyetler arasındaki adaleti savunmak ve ırkçılık karşıtı mesaj vermek amacıyla siyah giyinme vurgusu yaptığı kaydedildi.

Time's Up inisiyatifinin imzacıları arasında oyuncu Cate Blanchett, Natalie Portman, Meryl Streep'in de olduğu vurgulandı.

Hollywood'da geçen yıl film yapımcısı Harvey Weinstein'ın cinsel tacizine uğrayan kadınların hikayelerini anlatmalarıyla önemli bir skandal patlak vermişti.