Hollandalı lider: Türkiye’ye saldırı olursa NATO ülkeleri destek vermesin

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hıristiyan Birliği'nin lideri Gert-Jan Segers, NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik olası bir saldırıda durumunda, Ankara'ya destek verilmemesi çağrısında bulundu.

Hollanda’da hükümeti oluşturan koalisyon partilerinden Hıristiyan Birliği’nin lideri Gert-Jan Segers, Türkiye’ye herhangi bir saldırı durumunda NATO’nun 5. maddesi uyarınca Ankara’nın kuvvet gönderilmesini istemesi durumunda, ülkesinin bunu reddetmesi gerektiğini söyledi. Segers, Türkiye için NATO’da "de facto B" adını verdiği farklı bir ortaklık sürdürülmesini savundu. Hollandalı lider Avrupa Birliği'nin de Türkiye’nin tam üyeliği için müzakereleri durdurmasını istedi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Hollanda’nın en çok satan gazetesi De Telegraaf'a demeç veren Segers, “Türkiye'yi savunmak için kendilerini sorumlu hissetmediklerini” söyledi.

'TÜRKİYE BÖLGEDE SALDIRGAN TARAF HALİNE GELDİ'

Suriye'deki çatışmaların başladığı dönemde, NATO müttefiki Türkiye'yi desteklemek için Hollanda'nın patriot füzeleri gönderdiğini anımsatan Segers'e göre, artık bölgede durum değişti. Türkiye'nin bölgesinde saldırgan taraf haline geldiğini ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Afrin harekatı ile sınırı aştığını savunan Segers, Türkiye'ye yönelik, farklı ülkelerden olası bir saldırı durumunda, NATO'nun 5. maddesi uyarınca yeniden bir yardım talebi gelirse, buna olumsuz yanıt verilmesini istedi.

'NATO'DA TÜRKİYE İLE FARKLI BİR ORTAKLIK SÜRDÜRÜLSÜN'

Segers, "Eğer gelecekte Türkiye, yeni bir görev kuvveti gönderilmesini isterse, buna 'hayır' demeliyiz" dedi. NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor.

Rusya ile sınırı olan Türkiye ve Baltık cumhuriyetlerinin NATO içinde daha fazla destek gördüğüne işaret eden Hıristiyan Birliği lideri, uzun süreli savunma anlaşmaları nedeniyle Ankara'nın ittifak dışında bırakılamayacağını vurguladı ancak NATO'da Türkiye'ye yönelik "de facto B" adını verdiği farklı bir ortaklık sürdürülmesini savundu.

Hollandalı lider, Türkiye-AB üyelik müzakerelerine de son verilmesi çağrısı yaptı.

HOLLANDA'DAKİ KUTLAMALARA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın politikalarına daha sert tepki verilmesini de isteyen Segers, 24 Haziran seçimlerinden sonra Hollanda hükümetinin Ankara'yı kutlamasını da eleştirdi. Segers bu seçimle ülkede özgürlüğün kaybedilmesinin bir adım daha yaklaştığını belirtti ve ülkesindeki AKP’lilerin Pazar gecesi yaptığı kutlamalara tepki gösterdi.

İkinci veya üçüncü kuşak Türkiye kökenlilerin, ülkelerinin neresi olduğuna karar vermeleri gerektiğini savunan Segers'e göre, seçmenler, Hollanda'daki hukuk kuralları yerine Türkiye'deki baskıcı uygulamaları tercih etti. Hollandalı lidere göre, bu yaşananlar uyum politikalarının işlemediğinin de bir göstergesi.

Gert - Jan Segers, Hollanda hükümetinin, "AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının iptal edilmesi korkusu" nedeniyle Türkiye'ye karşı yeterince tepki vermekten kaçındığını da dile getirdi.

SEGERS’İN NATO ÖNERİSİ DESTEK BULMADI

Segers’in Türkiye ile ilgili açıklamaları, Lahey'de geniş yankı uyandırdı.

Hollanda meclisindeki siyasi partilerin neredeyse tamamı, Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde giderek daha totaliter bir rejime kaydığı yönündeki eleştirisine katılırken, Segers'in Türkiye'nin NATO içinde farklı bir statüye sahip olması ve "ittifakın 5. maddesinin Türkiye lehine işletilmemesi" önerisiyse destek bulmadı.

Hükümet ortağı Liberal Sağ Parti senatörü ve eski general Frank van Kappen 5. maddenin devre dışı bırakılmasının NATO'nun dağılmasına neden olabileceğini belirterek “O zaman kendi ayağımıza sıkmış oluruz” dedi.