Hollanda'da yerel seçimlerin en çok güçleneni ırkçı partiler oldu

Hollanda genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerden en çok güçlenerek çıkan ırkçı partiler oldu.

Çarşamba günü Hollanda genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Yeşiller partisinin iki kentteki başarısı dışında, 30 yerleşim biriminde ırkçı partiler güç kazandılar.

Yerel seçimlere katılımın yüzde 46,7 olduğu Hollanda'da, siyasi hareketliliğin 2014 seçimlerine oranla daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Rotterdam ve Utrecht gibi büyük kentlerde de güç kazanan ırkçı partiler, hiç olmadıkları kadar güç kazanmış oldular.

'YENİ KUŞAK AŞIRI SAĞ'

Yerel seçimlerde ciddi oy kaybına uğrayan liberal eğilimli D66 partisi şefi Alexander Pechtold yaptığı açıklamada, Thierry Baudet Wilders'den daha tehlikeli. Wilders konusunda geç kaldık, bundan dolayı Baudet şimdi durdurulmalıdır'' diye konuştu.

D66 partisinin şefinin sözünü ettiği Thierry Baudet, Hollanda sağına yeni eklenen ''Demokrasi İçin Forum'' partisinin genel başkanı.

Geert Wilders'in faşist partisine rakip olarak ortaya çıkan bu parti, Wilders'in PVV partisi ile benzer programlara sahip olduğu halde, ''yeni kuşak aşırı sağ'' olarak tanımlanıyor.

En son yapılan kamuoyu yoklamasında Başbakan Mark Rutte'nin hemen gerisinde 'popülerliğe' sahip olduğu bildirilen Baudet'e karşın Wilders'in yedinci sırada kaldığı ifade ediliyor.

Süddeutsche Zeitung'un ifadesine göre, 54 yaşındaki Wilders ile 35 yaşındaki Baudet'in tek farkı, Baudet'in ''şık, sempatik ve seksi'' oluşu!

Irkçı Baudet'in piyano çalıp, iyi eğitimli olduğu ve birkaç yabancı dil konuştuğu da sözü geçen popülerliğinde etkili olarak ifade ediliyor.