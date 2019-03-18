Hollanda’da silahlı saldırı: Yaralılar var

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda silahlı saldırı meydana geldi, olayda yaralananlar olduğu belirtildi.

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Utrecht polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayın 24 Ekim Meydanı’nda gerçekleştiğini ve meydanın kapatıldığını duyurdu. Kentte raylı ulaşıma ara verildiği de gelen bilgiler arasında.

Yerel saatle 10.45’te meydana gelen saldırıda yaralananların olduğu, bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği belirtiliyor.

Bölgeye terörle mücadele ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken polisin saldırıyla ilgili birden fazla kişiyi aradığı bildiriliyor.