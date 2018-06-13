Hollanda'da sağcılardan 'Muhammed karikatürü' yarışması

Hollanda'nın sağcı ana muhalefet partisinin lideri Geert Wilders, partisinin parlamentodaki ofislerinde Muhammed Peygamber karikatürü yarışması düzenliyor.

Hollanda'daki en büyük muhalefet partisi olan, sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders, partisinin Hollanda Parlamentosu'ndaki ofislerinde Muhammed Peygamber karikatür yarışması düzenleyecek.

Ayrımcı söylemleri sebebiyle tepkilerin hedefi olan Wilder, dün sosyal medya hesabından yarışma için güvenlik yetkililerinden gerekli izni aldıklarını şu ifadelerle duyurdu:

"Hollanda Terörle Mücadele Teşkilatı (NCTV), Özgürlük Partisi'nin Hollanda Parlamentosu'ndaki güvenli ofislerinde bu yılın sonlarına doğru Muhammed karikatürü yarışması düzenlenmesine yeşil ışık yaktı."

KURAN'IN YASAKLANMASINI İSTEMİŞTİ

Geert Wilders daha önce de, "İslam'ın totaliter bir inanç olduğunu belirterek" Hollanda'da Kuran'ın yasaklanması için çağrıda bulunmuştu.

Daha önce de İslam diniyle dalga geçen pek çok etkinliğe ve sergiye katılan Wilders, son olarak 2015'te Garland, Texas'ta silahlı saldırının hedefi olan bir karikatür yarışmasına katılmıştı. Wilders, Texas'taki saldırıya uğrayan yarışmayı kazanan ABD'li karikatürist Bosch Fawstin'i de Hollanda'daki yarışmanın jürisi olmaya çağırdı.

GERİCİLİĞİN İKİ YÜZÜ

İslam düşmanı söylemler Avrupa'da özellikle Charlie Hebdo saldırısı ve geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen göç hareketiyle birlikte şiddetlendi.

Asıl amacı en ağır koşullarda çalıştırılan göçmen emekçilerle, yerli halk arasına ayrılık tohumları serpmek olan bu tip söylemler Avrupa'da giderek yaygınlaşıyor.

Wilder gibi sağcı siyasetçilere en büyük kozuysa, Avrupa'daki göçmen işçileri cemaatlere hapsederek, onların modern örgütlenmeler ve ilişkiler içerisine girmesini engelleyen dinci gerici odaklar veriyor. Göçmen düşmanlığı ve dincilik, gericiliğin birbirini besleyen iki yüzünü oluşturuyor.