Hollanda'da cinsel istismar mağduru çocuk ötenazi yöntemi ile yaşamına son verdi

Hollanda'da 17 yaşındaki Pothoven, uğradığı cinsel taciz ve tecavüzlerin ardından doktorların kontrolünde yaşamına son verdi.

Hollanda'da yaşanan olay cinsel istismarın özellikle çocukların yaşamını nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

Hollandalı Noa Pothoven, sosyal medya hesabında ötenazi kararı aldığını paylaşmıştı. Kardeşi tarafından ötenazinin gerçekleştiği duyuruldu.

"Kazanmak ya da kaybetmek" isimli otobiyografi kitabında Pothoven ilk cinsel tacize 11 yaşında maruz kaldığını, 14 yaşındayken ise iki erkek tarafından tecavüze uğradığını yazmış, yine kitabında depresyon ve anoreksi ile mücadele ettiğini belirtmişti.

Pothoven, son paylaşımında çektiği acıların artık "dayanılmaz" olduğunu ifade etmiş, "Nefes alıyorum ama artık yaşamıyorum" demişti.

ÖTENAZİ NEDİR?

Ötenazi, bir kişinin yaşamının dayanılamayacak kadar acılı hale ve hastalıktan yaşayamayacak duruma gelmesi sonucunda kişinin kendi kendine tıbbi olarak ölümü istemesi olarak tanımlanabilmektedir.