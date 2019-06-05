Hollanda'da cinsel istismar mağduru çocuk evinde ölü bulundu

17 yaşındaki Noa Pothoven evinde ölü bulundu. Pothoven, geçen yıl yayımlanan otobiyografisinde 11 yaşında cinsel taciz ve 14 yaşında tecavüze uğradığını anlatmıştı. Pothoven'ın ölüm nedeni resmi makamlarca henüz açıklanmış değil.

Hollanda'da 17 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. Noa Pothoven, uzun süredir anoreksiya ve depresyon tanılarıyla psikiyatrik tedavi görüyordu. Geçen yıl yayımlanan otobiyografisinde 11 yaşında cinsel tacize uğradığını, 14 yaşında ise iki kişi tarafından kendisine tecavüz edildiğini anlatmış, Hollanda'da onlu yaşlardaki çocukların psikiyatrik tedavisine dönük kurumların eksikliğine işaret etmişti.

Cinsel tacize uğrayan Hollandalı Noa Pothoven, anoreksiya ve depresyon tedavisi görüyordu. Pothoven'in bir süredir yemeyi ve içmeyi reddettiği bildirildi.

ÖTENAZİ İDDİASI ASILSIZ

Neden yaşamını yitirdiği henüz netlik kazanmayan Pothoven'in yabancı basında yer alan "ötenazi ile yaşamına son verme" iddiasının ise asılsız olduğu ortaya çıktı.

Pothoven, son paylaşımında çektiği acıların artık "dayanılmaz" olduğunu ifade etmiş, "Nefes alıyorum ama artık yaşamıyorum" demişti.

Pothoven'ın ötenazinin ve kontrol altında ölümün yasal çerçeveye sahip olduğu Hollanda'da bunun için bir kliniğe başvurduğu ama kendisine gerekli koşullara sahip olmadığı için işlemin yapılamayacağının söylendiği bildirildi. Hollanda'da ötenazi kesin kurallara bağlı olarak serbest bırakılmış bir prosedür.

Pothoven Aralık ayında kendisiyle de Genderlander tarafından yapılan bir söyleşide bu durumu şu şekilde anlatmış:

Ölmek için çok genç olduğumu düşünüyorlar. Öncelikle travma tedavimi sonuçlandırmam gerektiğini söylüyorlar ve beyin gelişimimin tamamlanmasının beklenmesini gerekli görüyorlar. Bu 21 yaşına kadar beklemem demek. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı, o kadar bekleyemem.

DÜZELTME

Uluslararası haber kaynaklarından yayılan bu haber ilk olarak "Ötenazinin serbest olduğu Hollanda'da cinsel istismar mağduru genç kızın ötenazi ile ölümünün gerçekleştiği" şeklinde hazırlandı. The Guardian'da 5 Mayıs günü yayımlanan bir haberdeyse ötenazinin Hollanda'da kesin kurallara bağlı olduğu, konuyla ilgili haberin ilk kaynağı olan Central European News'ın (Orta Avrupa Haberleri) kaynağı belirsiz şişirme haberleri yaymasıyla bilindiği bilgileri yer aldı.

Haberimizi 6 Mayıs 2019'da son gelen bilgilere göre yeniden düzenledik.