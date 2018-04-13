Hollanda, Suriye kararını açıkladı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin Suriye'ye yönelik herhangi bir askeri operasyona katılmayacağını açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Doğu Guta'ya bağlı Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının sorumlusunun Şam olmasının muhtemel olduğunu belirtti ama olası bir askeri harekata katılmayacaklarını söyledi.

Rutte dün de Çin'deki Boao Asya Forumu 2018 Yıllık Konferansı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaşanan korkunç saldırının arkasında büyük ihtimalle Suriye'nin olduğunu düşündüğümüz için, Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata anlayış gösteriyoruz. Fakat bunun orantılı olması gerekir ve bu bizim için belirleyicidir" demişti.