Hollanda Senatosu'ndan burka yasağına onay

Hollanda Parlamentosu tarafından Senato'ya gönderilen burka yasası onaylandı.

Hollanda Parlamentosu'nun üst kanadı niteliğindeki Senato tarafından, kamu binalarında yüzü örten kıyafetlerin giyilmesi yasaklandı.

Kabul edilen yasayla eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde kişilerin, yüzü tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla örtünmesi yasaklanıyor.

Senatoda 31'e karşı 44 oyla kabul edilen yeni burka yasağı yasasının henüz ne zaman yürürlüğe gireceğinin belli olmadığı belirtilirken, öncelikle yeni yasal uygulamaya geçecek sektörler ile görüşmeler yapılacağı ifade edildi.