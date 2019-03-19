Hollanda Savcılığı: Arabada bulunan mektup ‘terör saldırısı’na işaret ediyor

Hollanda’nın Utrecht kentinde dün 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı olarak gözaltına alınan Gökmen Tanış’ın kaçtığı arabada bir mektup bıraktığı belirtildi. Hollanda Savcılığı bu mektubun olayın ‘terör’le bağlantısına işaret ettiği açıklaması yaptı.

Hollanda’nın Utrecht kentinde dün bir tramvayda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı olarak gözaltına alınan Türk asıllı Gökmen Tanış’ın olay yerinden kaçarken kullandığı arabada bir mektup bıraktığı bildirildi.

Hollanda Savcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, sözkonusu mektubun saldırının terörle bağlantılı olma olasılığını güçlendirdiği belirtildi.

BBC’nin haberine göre Tanış ile tramvayda saldırıda bulunduğu kişiler arasında da herhangi bir bağlantı tespit edilemedi.

Savcılıktan yapılan açıklamada “Saldırının terör amacı taşıdığı ciddi bir biçimde değerlendirilmektedir. Saldırganın kaçtığı arabada bulunan bir mektup ve diğer bulguların doğası bu olasılığı güçlendiriyor” denildi.

Savcılık sözkonusu mektubun içeriğine dair bir bilgi ise vermedi. Savcılık açıklamasında saldırının arkasındaki terör dışı amaçların da olasılık dışı bırakılmadığı kaydedildi.

Öte yandan olayla ilgili iki kişinin daha gözaltında olduğu, 23 ve 27 yaşlarındaki bu kişilerin kardeş oldukları ve Tanış’la bir akrabalık bağlarının olmadığı bildirildi.

Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen dünkü saldırıda büfe çalışanı 19 yaşında bir kadının, 28 yaşında bir erkeğin ve 49 yaşındaki bir spor öğretmeninin öldüğünü duyurdu. Belediye Başkanı yaralılardan 20’li yaşlarında iki kadın ile 70’li yaşlarında bir adamın durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Saldırının ardından bugün Hollanda’da kamu binalarında bayraklar yarıya indirildi.

