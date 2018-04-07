Hollanda hükümeti ÖSO'ya desteğini yalanlamadı

Hollanda hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de birlikte askeri harekat yürüttüğü Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) para ve malzeme desteği verdiği iddialarını yalanlamadı.

Hollanda'nın Suriye'deki silahlı hükümet karşıtı örgütlere desteği, iktidar ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) milletvekilleri Pieter Omtzigt ve Martijn van Helvert tarafından gündeme getirildi.

Omtzigt ve Helvert; Başbakan Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdiler.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hristiyan Demokrat parlamenterler, hükümete Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı savaşan yerel gruplara, Hollanda tarafından para ve teçhizat desteği verilip verilmediği sorusunu yöneltti.

Önergede, Hollanda tarafından desteklenen gruplar arasında TSK ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO güçlerinin bulunup bulunmadığı sorusuna da yer verildi.

Hükümetten önergeye verilen yanıtta, Hollanda'nın Suriye'deki muhalif güçlere verdiği destek yalanlanmadı.

Hükümet, yanıt metninde 23 Ocak'ta meclise gönderilen, "Suriye'deki silahlı gruplara destek" başlıklı gizli nota atıfta bulundu.

Milletvekillerinin sorularının yanıtlarının, bu gizli notta bulunduğuna işaret edildi.

Hükümet, CDA milletvekillerinin, harekat kapsamında Afrin ve çevresinde işlenen suçlara ilişkin sorusunun da kısa sürede yanıtlanacağını bildirdi.