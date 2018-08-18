Hollanda gazetesi Nurettin Yıldız'ın kampını yazdı

Hollanda'da yayımlanan NRC gazetesi Milli Görüş Teşkilatı'nın Türkiye kökenli gençleri radikal görüşlere sahip vaizler tarafından İstanbul'da açılan yaz kamplarına götürerek eğitim verdiğini yazdı. Gazete bu kamplardan birinin de, Ahrar uş-Şam'la bağlantılı olduğunu yazdığı Nurettin Yıldız'a ait olduğunu kaydetti.

Hollanda'da yayımlanan NRC gazetesi, Milli Görüş Teşkilatı'nın Türkiye kökenli gençleri radikal görüşlere sahip vaizler tarafından İstanbul'da açılan yaz kamplarına götürerek eğitim verdiğini yazdı.

Bu kamplardan birinin Nurettin Yıldız'a ait Sosyal Doku Vakfı'nın İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirildiğini yazan gazete, Nurettin Yıldız'ın "kadına şiddeti savunan ve radikal görüşlere sahip" bir isim olduğunu ve cihatçı silahlı grup Ahrar uş-Şam ile bağları olduğunu belirtti. Gazete Yıldız'ın Suriye'deki El Kaide lideri Abdullah Al Muhaysini için "bütün Müslümanların desteğini hak ettiğini" söylediğini yazdı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığına göre, Türkiye'nin "gençlerin dinini ve dilini unutmaması için" haftasonu okulları açma girişimi Hollanda'da geçen hafta tartışma yarattı. Hollanda Meclisi, bunu kaygı verici bulduğunu açıklamıştı.

NRC gazetesine göre ise 2013 yılından bu yana bunun tersi bir gelişme yaşanıyor, Hollanda'daki gençler, Türkiye'ye götürülerek orada eğitiliyor.

NRC'ye göre Türkiye kökenli cami organizasyonu Milli Görüş, her yaz onlarca Türkiye kökenli çocuğu İstanbul'da "radikal görüşlere sahip vaizler tarafından" yönetilen yaz kamplarına götürüyor. Yol ve diğer masraflar çocukların aileleri tarafından karşılanıyor.

Bu kamplardan biri, Nurettin Yıldız'a ait Sosyal Doku Vakfı'nın İstanbul'daki merkezinde gerçekleştiriliyor. Gazeteye göre Nurettin Yıldız, "kadına şiddeti savunan ve radikal görüşlere sahip" bir isim.

NRC haberinde, Nurettin Yıldız'ın, cihatçı silahlı grup Ahrar uş-Şam ile bağları olduğunu iddia ederek, Suriye'deki El Kaide lideri Abdullah Al Muhaysini için "bütün Müslümanların desteğini hak ettiğini" söylediğini yazdı.

Nurettin Yıldız'ın AKP hükümetiyle uzun süre sıcak ilişkiler kurduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönettiği organizasyonlarla da "sıkı işbirliği" içinde olduğunu yazan gazete, Yıldız'ın "6 yaşındaki bir kız çocuğu ile evlenilebileceği ve Allah'ın erkeklere karılarını dövme izni verdiği" yönündeki vaazlarının ardından Erdoğan'ın kendisine mesafe koyduğunu kaydetti.

Erdoğan, bu ifadelerle ilgili "Bizim dinimizde bu tür vaazlara yer yok" açıklamasında bulunmuştu.

MİLLİ GÖRÜŞ, NURETTİN YILDIZ İÇİN HOLLANDA'DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Lahey, Schiedam, Rotterdam ve Deventer kentlerinde Milli Görüş'e bağlı gençlik örgütlerinin, Nurettin Yıldız'a ait görüşleri yaymak için çalışmalar yaptığı da belirtiliyor.

Gazete, haberle ilgili ulaşılan Milli Görüş yetkililerinin konuyla ilgili açıklama yapmadığını da bildirdi.

NRC, Milli Görüş bünyesinde dersler veren Abdullah Öztürk'ün de, istihbarat belgelerine göre, Suriye'deki cihatçı gruplar için eleman topladığını iddia ediyor.

Gazetenin habere kaynak gösterdiği istihbarat raporlarında, "Öztürk'ün aşırılık yanlıları ile temas kurduğu ve derslerine katılan gençlerden bazılarının kısa süre sonra Suriye'ye gittiği" vurgulanıyor.

Gazeteye göre, Hollanda Türk toplumundaki radikalleşme, istihbarat için "kör bir nokta". Faslı gençler arasındaki radikalleşmeyi yakın takibe alan polis ve istihbarat, Türkiye kökenli gençler konusunda yeterince bilgiye sahip değil.