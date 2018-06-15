Hollanda: Erdoğan'ın mektubu 'içişlerimize müdahale'

Hollanda hükümeti, Erdoğan'ın Hollanda'da yaşayan Türkiye vatandaşlarına mektup göndermesini "içişlerine müdahale" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimler öncesi Belçika ve Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlerin ev adresine mektup göndermesi tartışma yarattı. Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees, Erdoğan'ın mektuplu propagandasının "uygunsuz" olduğunu söyledi. Durumu Hollanda'nın içişlerine yönelik müdahale olarak değerlendiren Bakan Koolmees, "Hollandalı Türklerin geleceği Hollanda'dadır" dedi.

Hollandalı bakan, hükümetin bu konuda somut bir adım atıp atmayacağı konusunda açıklama yapmadı.

Hollanda, 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Türkiye kökenli seçmenlere mektup gönderilmesi üzerine, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Ankara'yı protesto etmişti.