Hollanda diken üzerinde

Hollanda Başbakanı tramvayda gerçekleşen saldırıyla ilgili "derin endişe duyduğunu" söylerken Utrecht'te ve ülkenin genelinde güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Polis ve terörle mücadele ekipleri saldırıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökmen Tanış'ın peşinde.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht şehrinde bir tramvayda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin "derin endişe duyduğunu" açıkladı. Saldırıyı gerçekleştirilen kişi aranmaya devam ederken zanlının içinde olduğu bir binanın kuşatma altında olduğu belirtiliyor.

Hollanda’nın Utrecht şehrindeki 24 Oktoberplain Meydanı’nda bu sabah bir tramvayda gerçekleştirilen ve 3 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, olayla ilgili "derin endişe duyduğunu" söyledi.

Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörü (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg gerçekleştirdiği basın toplantısında kentin çeşitli yerlerinde silahlı çatışma yaşandığını söyledi.

Tramvaydaki olayın "bir terör saldırısı gibi göründüğünü" söyleyen Aalbersberg, kentte yaşanan çatışmaların mahiyetinin netleşmediğini, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Bildiğimiz saldırganın henüz bulunamadığı" diyen koordinatör olayda daha fazla zanlı olabileceğini kaydetti. Polis ve terörle mücadele ekipleri saldırıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökmen Tanış'ın peşinde.

Saldırganın sığındığı düşünülen bir binanın da terörle mücadele birimleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu belirtiliyor.

Saldırgan(lar)ın olduğu düşünülen binanın çevresi kuşatılmış durumda...

OLAĞANÜSTÜ DURUM

Utrecht şehri için tehdit seviyesinin maksimum 5 seviyesine yükseltildiğini ve ülkenin geri kalanında, tehdit seviyesinin 4’e indirildiğini söyleyen Aalbersberg, acil servislerin yaralılara ve vatandaşlara yardım etmek için tüm enerjiyi kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Utrecht’te beraber hareket eden polis, savcılık ve belediye bölgede yaşayan vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Saldırıdan sonra alarma geçen Hollanda’da camiler, havaalanları ve istasyonlarda yoğun bir güvenlik var. Okullar kapılarını tamamen kapattı. Meydana gelebilecek herhangi bir felakete karşı 200 kişilik bir yatakhane hazırlandı.

Kuzey Ren-Vestfalya sınırındaki Federal Polis, sadece büyük otoyolları değil, aynı zamanda küçük yaya geçitlerini ve demiryolu yollarını izlemek için ek polislerin görevlendirildiğini açıkladı. Alman polisi, ülkenin Hollanda sınırındaki gözetimini artırdıklarını ve Hollanda’nın Utrecht kentindeki bir silahlı saldırganın peşinde olduklarını bildirdi.